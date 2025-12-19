Japonya ve Yeni Zelanda savunma ile bilgi güvenliği anlaşmaları imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hint-Pasifik bölgesinde özellikle Çin'in baskıları artarken ve ABD'nin müttefiklerini korumak konusunda ne kadar güvenilir olduğu tartışılırken, iki ada ülkesi iş birliği hedefliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'da yapılan görüşmelerde Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins'in ikili güvenlik işbirliği, ekonomik güvenlik, bölgesel gelişmeler ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki rolünün önemini ele aldığı belirtildi.

İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmenin ardından ikilinin, savunma iş birliği ve bilgi güvenliği alanlarında iki anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

Anlaşmaların iki ülke silahlı kuvvetleri arasında tedarik ve hizmetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yürütülmesini, daha yakın askeri iş birliğini ve iki ülkenin uluslararası toplumun barış ve güvenliğine daha etkin katkı sunmasını amaçladığı bildirildi.

"ÖZGÜR VE AÇIK HİNT-PASİFİK"

Ayrıca iki bakanın, "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda Japonya ile Yeni Zelanda arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Collins ise yazılı açıklamasında, anlaşmanın denizde yakıt ikmali, ortak insani yardım ve afet yardımı faaliyetlerinde gıda ya da tıbbi malzeme temini gibi alanları kapsayabileceğine işaret ederek, "Kuvvetlerimiz halihazırda iyi bir işbirliği içinde. Bu anlaşma, daha da sorunsuz bir ortaklık için gerekli zemini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

JAPONYA, YENİ ZELANDA'NIN "KRİTİK BİR ORTAĞI"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise konuya ilişkin açıklamasında, Japonya'nın ülkesinin "kritik bir ortağı" olduğunu vurgulayarak, artan uluslararası gerilimler karşısında ortaklarla birlikte çalışmanın ve bölgesel güvenlik ile refahın korunmasının önemine dikkati çekti.