ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaları durdurmanın yollarını aradıklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllardır yaşanan gerginlik, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırlarında sivil bölgeleri yeniden işgal etmeyisle yeniden tırmandı.

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı ile Ermeni güçleri ağır kayıplara vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

TÜRK GAZETECİ SORDU, TRUMP CEVAPLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

"DURDURABİLECEK MİYİZ BAKACAĞIZ"

Türk gazetecinin, “Karabağ’da askeri hareketlilik var. Siviller öldü. Azerbaycan Resmi yetkililerine göre ilk ateş Ermenistan’dan geldi. Yorumunuz nedir?” sorusuna Trump'ın yanıtı şöyle oldu:

"Yaşananları dikkatle izliyoruz. O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.''

Trump'tan Karabağ açıklaması: Çatışmaları durdurmaya çalışacağız-Video