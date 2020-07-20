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    Trump'tan rakibine ağır sözler

    Trump'tan rakibine ağır sözler

    ABD başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden'e seçim öncesinde yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 07:43
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    Trump'tan rakibine ağır sözler

    Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Donald Trump rakibi hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

    Salgın ile mücadelede konusunda eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Donald Trump, kendini savundu.

    Trump'tan rakibine ağır sözler #1

    "TEST KONUSUNDA DÜNYA BİZE İMRENİYOR"

    Amerikan FOX televizyonuna konuşan Trump, "Test konusunda tüm dünya bize imreniyor" dedi. Ekonominin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Borsa neredeyse rekor düzeyde yükseldi" ifadesini kullandı.

    Trump'tan rakibine ağır sözler #2

    RAKİBİNE YÜKLENDİ

    Trump, başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden'e de ağır sözler yöneltti. "Ülkeyi yönetecek yeterliliği yok. Zihinsel olarak sorunlu. Zorda kalınca darmadağın olur. 3 Kasım'da seçilirse ülkeyi mahveder" dedi.

    Trump ayrıca, Biden'in seçilirse vergileri üç katına çıkaracağını ve bütçeden polise ayrılan kaynaklarda kısıntıya gidebileceğini öne sürdü. Kendisini Biden'in gerisinde gösteren anketler için de "Onlar sahte" dedi.

    Trump'a polis şiddetine ilişkin soru da yöneltildi. Siyahilerin polis tarafından öldürülmesi ihtimalinin beyazlardan iki kat fazla olduğuna ilişkin istatistiklere, "Çok sayıda beyaz da öldürülüyor." yanıtını verdi.

    Trump'tan rakibine ağır sözler #3

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