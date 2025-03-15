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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Full Measure'a verdiği röportajda Trump, savaşın 3 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekerek, daha önce savaşı "1 günde bitireceğim" şeklindeki iddiası hakkındaki soruya da cevap verdi.

"ALAY EDİYORDUM"

Trump, bu ifadeyle ilgili olarak, "Ukrayna'daki savaşı 24 saatte bitireceğimi söylerken biraz da alay ediyordum." açıklamasında bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, seçim kampanyasında Ukrayna savaşını 24 saatte sona erdireceğini öne sürmüştü.

O dönem Fox News'e konuşan Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zelensky'i iyi tanıyorum. Putin'i daha da iyi tanıyorum. Ve her ikisiyle de çok iyi ilişkim var. Zelensky'e artık anlaşma yapmak zorunda olduğunu söylerdim. Putin'e de eğer anlaşma yapmazsa Ukrayna'ya daha çok silah vereceğimizi söylerdim. Zorunda kalırsak şu ana kadar aldıklarından daha fazlasını vereceğimizi iletirdim. Anlaşma bir günde tamamlanırdı."

"BUNUN HANGİ GÜN İÇİNDE OLACAĞINI SÖYLEMEDİK"

Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ise geçtiğimiz günlerde Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin konferansında yaptığı konuşmada, "Trump, savaşı 24 saatte sona erdireceğini söyledi ama bunun hangi gün olacağını söylemedik." şeklinde konuşmuştu.