Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
302.850
-0.32%
EXEN Coin
11.26
0.89%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C
    Trump'tan sosyal medya şirketlerine tehdit

    Trump'tan sosyal medya şirketlerine tehdit

    Donald Trump görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 10:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasıyla, önceden de var olan Trump ile sosyal medya şirketleri arasındaki mücadele gittikçe alevlendi.

    Geçtiğimiz günlerde Trump'ın hesabını geçici süreliğine donduran Twitter, dün hesabı kalıcı olarak askıya aldı.

    Facebook da çarşamba günü yaşananlardan sonra Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak dondurulduğunu duyurmuştu.

    Trump tan sosyal medya şirketlerine tehdit #1

    SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE SAVAŞ AÇTI

    CNN'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapamasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu.

    Donald Trump'ın görevi devretmeden önceki günlerinde Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kapatmasından sonra sosyal medya şirketlerine odaklanacağı belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir