Trump'tan Zelensky'ye: Hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak

İHA

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’i sert bir şekilde eleştirdi.

Trump, Zelensky'nin "mütevazı başarılar elde eden bir komedyen" olduğunu belirterek, "Zelensky, ABD’yi kazası olmayan ve hiç başlanmaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

"AVRUPA'NIN PARASI GÜVENDE, ABD İÇİN GERİ DÖNÜŞ YOK"

ABD’nin, Avrupa'dan 200 milyar dolar fazla harcayarak, savaşa daha fazla yatırım yaptığını belirten Trump, "Avrupa'nın parası güvende ama ABD hiçbir geri dönüş almayacak" şeklinde konuştu.

"BIDEN'I PARMAĞINDA OYNATTI"

Zelensky'nin ABD yardımlarını yönetmesindeki zayıflıklarına da dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:

Zelensky, gönderdiğimiz paranın yarısının kaybolduğunu kabul etti. O, seçimlere gitmeyi reddediyor ve halk desteği Ukrayna'da çok düşük. Tek yaptığı şey Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu.

"SEÇİME GİTMEYEN DİKTATÖR"

Trump, Zelensky'yi seçime gitmediği için "diktatör" olarak tanımlayarak, şu ifadelere yer verdi:

Eğer hızlı hareket etmezse, bir ülke bile kalmayacak. Biz Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı bir şekilde müzakereler yürütüyoruz. Bunu yalnızca Trump ve yönetimi başarabilir. Biden hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, ve Zelensky belki de savaşı sürdürmek istiyor.

Trump, Ukrayna'nın durumunu eleştirerek, "Zelensky ülkesini paramparça etti, milyonlarca insan gereksiz yere öldü ve bu devam ediyor" şeklinde konuştu.