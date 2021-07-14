TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Milli Savunma Bakanlığı, kilisenin bakım ve onarım işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Türkiye, ilk günden itibaren Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımını üstleniyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı.

"İLK GÜNDEN BU YANA..."

Milli Savunma Bakanlığı, TSK personelinin onarım işlemi yaptığı sırada çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." denildi.