Euro
10.1503
-0.14%
Dolar
8.5954
-0.28%
Altın
502.83
0.37%
Borsa
1.364
1.28%
Bitcoin
280.236
-1.58%
EXEN Coin
26.10
-0.34%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

    Milli Savunma Bakanlığı, kilisenin bakım ve onarım işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.07.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

    Türkiye, ilk günden itibaren Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımını üstleniyor.

    Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı.

    "İLK GÜNDEN BU YANA..."

    Milli Savunma Bakanlığı, TSK personelinin onarım işlemi yaptığı sırada çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Paylaşımda, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." denildi.

    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #1

    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #2

    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #3

    TSK, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir