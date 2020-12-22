TSK'dan, Azerbaycan birliklerine mayın temizliği eğitimi

İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da mayın temizliği yapacak Azerbaycan askerlerine eğitim veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan timleri, Azerbaycan’da faaliyetlerine devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TSK uzmanları tarafından, bölgedeki mayınların bulunması ve imha edilmesi konusunda Azerbaycan birliklerine eğitimler verildiği bildirildi.

MAYIN BULMA VE TEMİZLEME EĞİTİMİ

Tatbikatlarda, mayın ve patlayıcıların bulunduğu alanda kazıcılar bölgeyi keşfe çıktıktan sonra, özel ekipmanlı timler eğitimli köpekler kullanarak mayın bulma ve temizleme eğitimleri alıyor.

TÜRK UZMANLAR DA KATILACAK

Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki mayın temizleme çalışmalarına Türk uzmanların da katılacağı aktarıldı.

TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor ViDEO



