Tüketmeyin çağrısı yapıldı! Coca Cola İngiltere'de popüler içeceğini raflardan kaldırıyor

ABD merkezli dev içecek üreticisi Coca-Cola, İngiltere’de dikkat çeken bir geri çağırma ile gündeme geldi.

Coca-Cola’nın sevilerek tüketilen gazlı içecekleri arasında yer alan elma suyu markası Appletiser, sağlık endişeleri nedeniyle acil koduyla raflardan iniyor.

Market raflarından teker teker indirilen ürünler hakkında tüketilmemesi ve alınan noktalara iade edilmesi konusunda uyarılar art arda yapıldı.

YÜKSEK SEVİYEDE KLORAT TESPİT EDİLDİ

Söz konusu geri çağırmanın, ilgili ürünlerin bazı partilerde yüksek seviyede klorat tespit edilmesi olarak belirtildi.

Geri çağırma kapsamında ise yalnızca 6x250 ml’lik çoklu paketlerde yer alan ve üretim kodu 328 GE ile 338 GE arasında olan ürünlerin yer aldığı vurgulandı.

Üretim kodunun ise, kutunun tabanında bulunduğu, tüketicilerden ayrıca son kullanma tarihi 30 Kasım 2024 ve 31 Aralık 2024 olduğu belirtildi.

Süpermarket zinciri Sainsbury’s, internet sitesinden yaptığı açıklamada şunları duyurdu:

“Appletiser’ın bazı ürünlerinin yüksek oranda klorat içerebileceği bildirildi. Bu ürünleri satın alan müşterilerimizin, tüketmemelerini ve en yakın Sainsbury’s mağazasına iade etmelerini rica ediyoruz. Ücretin tamamı iade edilecektir.”