Tüm dünya yeni yılı kutlarken Gazze'de savaş devam ediyor... İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze halkı, yeni yılı savaşın gölgesinde karşıladı. Bölgede her geçen gün artan can kaybı 22 bine yaklaştı.

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AA & Ensonhaber

Tüm dünya 2024 yılını coşkuyla karşıladı.

Birçok ülkede özel etkinlikler hazırlandı, şehirler günler öncesinden süslendi.

Vatandaşların da özenle hazırlandığı günde kimileri evlerinde eğlenirken kimileri ise yeni yılı bir mekanda karşıladı.

Gazze'ye bomba yağıyor

Ancak Gazze'de durum başkaydı...

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı altında olan Gazze Şeridi'nde bombalar durmak bilmiyor.

Gece-gündüz demeden sivil halkın üstüne yağan bombalar, binlerce vatandaşı hayattan kopardı.

Kadın ve çocuklar hedef oldu

Savunmasız olan kadın ve çocuklar ise ilk hedef oldu.

Bölgede sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Ayakta kalan binaların sayısı ise gün geçtikçe azalıyor.

Şans eseri hayatta kalanlar ise yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da ölüm korkusu yaşıyor.

Can kaybı 22 bine yaklaştı

Günde en az 181 kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bölgede, 9 bin 100 çocuk ve 6 bin 500 kadın yaşamını yitirdi.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu Gazze'de, can kaybı 21 bin 822'ye ulaştı.

56 bin 451 kişi ise yaralandı.

İşte 2023'te görmeye alışılan ve 2024'te de devam eden savaştan acı kareler...