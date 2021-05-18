Tunus açıklarında gemi battı: Göçmenler boğuldu

Tunus Kızılayı, geminin batması sonucu en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pazar günü Libya'nın Zuwara limanından ayrılan 90'dan fazla yolcunun bulunduğu gemi, Tunus açıklarında bilinmeyen bir nedenle battı.

Tunus Kızılayı, çok sayıda göçmenin bulunduğu geminin batması sonucu en az 57 kişinin boğulduğunu belirtti.

33 KİŞİ KURTARILDI

AFP'nin haberine göre, Tunus Savunma Bakanlığı, 33 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Mohamed Zikri, kurtarılanların bir petrol platformuna tutunduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Flavio Di Giacomo da "33 kişi kurtuldu. Görünüşe göre hepsi Bangladeş'ten." dedi.

Öte yandan Kuzey Afrika sahilinden Avrupa'ya gitmek üzere ayrılan gemiler, sahil güvenlik tarafından tespit edilmekten kaçınmak için geceleri sert havalarda yola çıkıyor. Gemilerin genellikle yolculuk sırasında aşırı derecede yüklü olduğu belirtiliyor.