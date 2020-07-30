Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 25 göçmen kayıp

İtalya'ya gitmek üzere Tunus açıklarına çıkan göçmen taşıyan tekne kayboldu. Teknede bulunan 26 göçmenin 25'ine ulaşılamıyor.

Tunus Savunma Bakanlığı, yeni bir açıklama yaptı.

Safaks sahilinden, göçmenleri taşıyan bir teknenin denize açıldığını ve göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin güneyindeki El-Mehdiye kenti açıklarında battığını duyuran Bakanlık, teknede 26 göçmen olduğunu aktardı.

25 GÖÇMEN KAYIP

Tunus Deniz Kuvvetlerinin bir düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan açıklamada, kaybolan 25 göçmeni arama çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

TUNUS VE LİBYA AVRUPA KAPISI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.