Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: Cansız bedenine ulaşılan göçmen sayısı artıyor İki gün önce İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan ve göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Batan teknede 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle can veren göçmen sayısı 9’a yükseldi.

AA

Tunus açıklarında İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora oldu.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, tekneleri batan düzensiz göçmenlerden biri bebek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

2 göçmenin daha cesedine ulaşıldı

Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi ise tekneden denize düşen 4 kişinin kurtarıldığını ve teknede yolculuk yapan diğer 34 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 2 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldı.

2 bin 982 göçmen gözaltına alındı

Düzensiz göçmen ve yasa dışı göç girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cebabli, “Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçleri tarafından Perşembe ve Cuma günleri Sfaks açıklarında düzenlenen arama kurtarma çalışmaları neticesinde biri bebek, 4’ü çocuk olmak üzere 9 Sahra Altı Afrika ülkesi vatandaşı göçmenin cesedine ulaşıldı. Ayrıca operasyonlar sonucunda engellenen 79 düzensiz göç girişiminde 9’u Tunuslu diğerleri Sahra Afrika Altı ülkelerinden olmak üzere 2 bin 982 göçmen gözaltına alındı.” dedi.

Ülkenin sahil kesiminde, operasyonların devam ettiğini aktaran Cebabli, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Her yıl binlercesi geliyor

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.