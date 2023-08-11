Tunus Cumhurbaşkanı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, fiyat artışına giden ve kamu hizmetini kasıtlı olarak aksatan "çetelerin" çökertilmesini emrini verdi.

AA

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Said, Kartaca Sarayında Başbakan Ahmed el-Haşşani ile bir araya geldi.

"Halkın huzurunu kaçıran çetelerden hesap sorulacak"

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, hükümetin çalışmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve bazı maddelerin piyasalardan çekilmesinin yanı sıra doğum belgesinin çıkarılmaması ya da bazı belediyelerde nikahların kıyılmaması gibi kamu hizmetlerinin kasıtlı olarak aksatılması konuları ele alındı.

Halkın huzurunu kaçırmaya çalışan "çetelerin" çökertilmesi gerektiğini belirten Said, devletin, vatandaşların haklarını ellerinden almaya çalışan herkesten hesap soracağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Said, 27 Temmuz'da eski Başbakan Necla Buden'den ülkede yaşanan ekmek kriziyle ilgili acil tedbirler almasını istemiş, 1 Ağustos'ta da Buden'i azlederek yerine Haşşani'yi Başbakan olarak atamıştı.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.