Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye'ye büyükelçi ataması istedi Dışişleri Bakanı Ammar'a talimat veren Said, Esad yönetimiyle yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, Suriye ile bağlarını onarmak istiyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, büyükelçi ataması konusundaki isteğiyle bu durumu dile getirdi.

Suriye ile yeni dönem arayışları

Said, Tunus'un ve Suriye'nin karşılıklı büyükelçi gönderilmesi yönündeki beklentisini ifade etti. Cumhurbaşkanı Said, Dışişleri Bakanı Nabil Ammar'a "Bu meseleyle ilgili bir karar alınmalı." dedi.

İç savaş nedeniyle diplomatik ilişkiler kesildi

Tunus, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad yönetimiyle bağlarını kesmişti.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu ülke, geçen ay, Şam'daki diplomatik misyonuna bir diplomat gönderdi.

Şam'a büyükelçi ataması bekleniyor

Said'in son açıklamasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın yakında Şam'a bir büyükelçi ataması bekleniyor.

Tunus, Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından bu ülkeye kurtarma ve sivil koruma ekipleri dahil olmak üzere yardım uçakları gönderdi.