Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus'taki Meclis binası yakınında toplandı.

Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı.

YARALILAR VAR

Her iki taraftan da yaralananlar oldu. Meclise girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin ise çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.

Tunus Meclisi yakınında toplanan gruplar arasında arbede VİDEO

