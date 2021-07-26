Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in yetkilerini dondurma kararının ardından Meclis binası önünde toplanan gruplara polis güçleri müdahalede bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlarla darbeye destek verenler sokaklara döküldü.

Bazı gruplar ise başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Emniyet güçleri taraflar arasında arbede çıkmaması için kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonucu bazı kişilerin yaralandığı görüldü.

Tunus polisinden darbe karşıtları ve destekçilerine müdahale ViDEO

'DARBE' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Tunus’ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.