Tunus, Sumud Filosu'na İHA'lı saldırıyı reddetti

Gazze'de ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yarın Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı, gözleri İsrail'e çevirdi.

Filo ile Gazze Şeridi'ne gitmeye hazırlanan aktivistler, saldırıyı İsrail'in yaptığını savunurken, Tunus'tan açıklama geldi.

SALDIRIYI REDDETTİ

Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini reddetti.

"HERHANGİ BİR İHA TESPİT EDİLMEDİ"

Fransız medyasına konuşan Jebabli, "İlk bulgulara göre, İspanya'dan gelen ve Sidi Bou Said limanına 50 mil uzaklıkta demirlemiş olan bir gemide, can yeleklerinin bulunduğu bölümde bir yangın çıktı. Soruşturma devam ediyor ve herhangi bir İHA tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.

"TUNUS'UN EGEMENLİĞİNE KARŞI BİR SALDIRGANLIK"

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese yaptığı açıklamada, İHA saldırısının doğrulanması durumunda bunun "Tunus'a ve Tunus egemenliğine karşı bir saldırganlık" olacağını söyledi.

Albanese, Sidi Bou Said limanında olduğunu ve "yerel yetkililerle birlikte gerçekleri anlamaya çalıştığını" belirtti.