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    Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Tunus’ta bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 21:56
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    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu.

    1 AY SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    KORONAVİRÜS BAHANE EDİLDİ

    Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi.

    Yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı.

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    3'TEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAKLANDI

    Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

    Tunus ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi #1

    Tunus ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi #2

    Tunus ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi #3

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