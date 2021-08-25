Tunus’ta 231 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı göçe yönelik yapılan 11 operasyon neticesinde, ülke kıyılarında toplamda 231 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı.

Tunus ve Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmak isteyen kaçak göçmenler için bir çıkış noktası olmaya devam ediyor.

Binlerce göçmen, Akdeniz kıyılarından başladıkları yolculuğu zaman zaman başarıyla tamamlarken, bu yolculuk çoğu zaman can kayıpları ile sonuçlanıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı'nın kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları devam ederken, bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Deniz Muhafız Bölge Birimlerinin 11 düzensiz göç girişimini engellediği belirtildi.

104’Ü AFRİKA UYRUKLU

Operasyonlar sırasından 104 Afrika uyruklu, kalanı ise Tunus uyruklu olmak üzere 231 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Kurtarma operasyonlarının zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

EN AZ 500 GÖÇMEN CAN VERDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.