Tunus'ta hükümetin fesh edilmesi sonrası halk sokaklarda

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklaması sonrası hükümet karşıtları meydanlara döküldü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi’nin genel merkezine yürümeye çalışıyor.

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GENEL MERKEZE BASKIN DÜZENLEMEYE ÇALIŞTILAR

Başkent Tunus’taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı.

Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANINI DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

GEREKLİ KARARLAR DUYURULMAYA DEVAM EDECEK

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.