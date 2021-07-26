Tunus’ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisine baskın düzenledi

Güvenlik güçleri Tunus'ta Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofisine baskın düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’ın, ‘ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle’ meclisin tüm yetkilerini dondurdu.

Millet iradesini görmezden gelen Said, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı.

Atılan bu adımların ardından ülkede sular durulmuyor.

BASIN OFİSİNE BASKIN

Ülkede güvenlik güçleri, gece yaşanan darbeden sonra Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenledi.

AL JAZEERA AÇIKLAMA YAPTI

Al Jazeera olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Al Jazeera ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.

CİHAZ VE TELEFONLARIN KAPATILMASI İSTENDİ

Baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği belirtildi.

Ayrıca, baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.