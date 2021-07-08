Tunus'ta korona nedeniyle sağlık sistemi çöktü

Tunus Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, "Gemi batmak üzere." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde bir yandan aşılama oranları yükselirken diğer yandan varyantların etkisiyle bazı ülkelerde vaka sayıları artışa geçti.

Tunus'ta, son günlerde vaka sayılarında yaşanan tehlikeli artışın ardından Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf bin Alya, Mosaique Radyosu'na açıklamada bulundu.

"NE YAZIK Kİ SİSTEM ÇÖKTÜ"

Hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini kaydeden Bin Alya, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." dedi.

"GEMİ BATMAK ÜZERE"

Pandemiyle birlikte iş yükü artan sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Bin Alya, "Gemi batmak üzere." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 bin 823 kişinin enfekte olduğu ve 3 bin 353 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 735'e, vaka sayısının 464 bin 914'e, iyileşen sayısının da 372 bin 985'e çıktığı aktarıldı.

Son 24 saatteki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

LİBYA KAPILARI KAPATTI

Libya, bu gelişmelerin ardından Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı aldı.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, alınan kararı, olağan bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığı'nın ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıkladı.

Sözcü Hammude, kararın ardından Tunus'ta mahsur kalan Libyalıların akıbetiyle ilgili olarak, Tunus'taki Libya Konsolosluğu aracılığıyla onlarla ilgilenileceğini kaydetti.

Hammude ayrıca, salgında mücadele önlemlerinin bir parçası olarak üniversite ve liselerde eğitime Kurban Bayramı sonrasına kadar ara verileceğini belirtti.