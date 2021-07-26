Cumhurbaşkanı Said’in Meclis yetkilerini dondurma kararının ardından parlamentoya gelen Meclis Başkanı Gannuşi içeri alınmadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said aldığı bir kararla halkın iradesi olan Meclis’in yetkilerini dondurdu.

Ayrıca parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

Atılan bu adımların ardından Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi parlamento binasına gelerek içeri girmek istedi.

Bina önündeki güvenlik güçleri Gannuşi’nin içeri girmesine izin vermedi.

“NE MİLLETİMİZLE NE ORDUYLA ÇATIŞTIK”

Gannuşi, parlamento önünde yaptığı açıklamalarda darbeye karşı olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bizi buraya girişten menediyorsunuz. Biz ömrümüz boyunca güç uygulamadık ne devletimizle ne orduyla çatıştık. Ancak şimdi neler oluyor? Dünya, meclis kapılarının meclis başkanına, yardımcısına ve milletvekillerine kapalı olduğunu izliyor.

Tunus’ta Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi parlamentoya alınmadı VİDEO



“BU DİKTATÖRLÜĞÜN DEVAM ETMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORUZ”

Dünyaya bu diktatörlüğün devam etmeyeceğini söylüyoruz. Dünyaya, özgürlüklere, demokrasiye, insan haklarına, kadın haklarına, azınlık haklarına özgürlüklerini kullanmaları için halkımızın haklarına bağlı olduğumuzu söylüyoruz.

“DİKTATÖR REJİMLERİN KURBANI OLDUM”

80 yaşındayım. Darbelere karşıyım, diktatör rejimlerin kurbanı oldum. Bu yaşıma geldim ve bu darbeye razı değilim.

“BURADA ALINAN ASIL KARAR, DEMOKRASİYE EL KONULMASIDIR”

İlgili makamlara el koydu, hepsini tek elde topladı. Cumhurbaşkanı genelde benimle istişare ederdi. Ben de onaylardım. Ama bu sefer aldığı kararların hiçbirini bana söylemedi. Burada alınan asıl karar, demokrasiye el konulmasıdır."