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    Tunus'taki darbenin arkasında Fransa ve BAE izi

    Tunus'taki darbenin arkasında Fransa ve BAE izi

    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede demokrasiyi rafa kaldırdı. Yaşananların arkasında Fransa'nın ve BAE'nin desteği var.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:19
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    Siyasi çalkantıların sürekli yaşandığı Tunus'ta bu kez ülkenin Cumhurbaşkanı eliyle demokrasiye darbe vuruldu.

    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı ve Meclis'i feshetti.

    Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve Başbakan'ı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

    DARBENİN ARKASINDAKİ 2 ÜLKE

    Tunus'ta yaşananların ardından Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çıktı.

    Bilindiği üzere Tunus'ta görevden alınan hükümet, kısa süre önce Fransa'nın uçak ve gemi satma teklifini reddetmişti.

    FRANSIZLARI REDDEDİP TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YAPMIŞTI

    Tunus hükümetinin Fransızları reddedikten sonra Türkiye ile savunma sanayii anlaşması yapması, Paris'te büyük tepkiyle karşılandı.

    Tunus'ta yaşananlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de etkisi olduğu gündemde.

    BAE, DARBEYİ 3 GÜN ÖNCE YAZDI

    BAE Veliaht Prensi bin Zayed'in danışmanlarından olan Dhahi Khalfan'ın 3 gün önce attığı bir tweet dolaşıma girdi.

    Khalfan'ın 3 gün önce "İyi haber, yeni bir darbe geliyor" dediği ortaya çıktı.

    Tunus taki darbenin arkasında Fransa ve BAE izi #1

    DARBEYE KARŞI DİRENİŞ BAŞLADI

    Tunus'ta Nahda Hareketi destekçileri, parlamento binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları protesto etti. Milletvekillerinin girişine izin vermeyen güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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