Tunus'tan başarısız operasyon: 10 göçmen öldü Tunus'ta Deniz Kuvvetleri'ne bağlı güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik düzenlediği operasyon sonucu iki göçmen teknesi battı. 10 kişinin cesedine ulaşılırken 76 kişi kurtarıldı.

AA

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

İki göçmen teknesi battı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik düzenlediği operasyon sonucu batan iki göçmen teknesinden 10 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 76 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonların ülkenin güney kıyılarında yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada kurtarılan göçmenlerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca düzensiz göç girişimlerine karşı önceki gün düzenlenen operasyonlarda 57 göçmenin yakalandığı bilgisine yer verildi.

3 ayda 27 bin göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri'nden 7 Nisan'da yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Kuvvetleri'ne bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzey ve güney deniz açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında düzenledikleri operasyonlarda İtalya'ya yönelik engellenen 501 düzensiz göç girişiminde 13 bin 138'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğerleri Tunuslu olmak üzere 14 bin 406 göçmenin yakalandığı duyurulmuştu.

Aynı dönem içerisinde Sfaks ve Mehdiye bölgelerinde de Deniz Kuvvetleri'ne ait güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 388 düzensiz göç girişiminin engellediği, bu operasyonlar sırasında ise 12 bin 804’ü Sahra Altı Afrika ülkelerinden, 455'i Tunuslu olmak üzere 13 bin 259 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılmıştı.