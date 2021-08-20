Tunus’tan Türkiye açıklaması: Ticaret anlaşması iptal edilebilir

Tunus, yerel üretimin korunması amacıyla Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi.

25 Temmuz'daki darbenin ardından Türkiye ile ilişkileri merakla takip edilen Tunus'tan yeni bir bir hamle geldi.

Tunus, “artan ticaret açığını azaltma” gerekçesiyle Türkiye ile ticaret anlaşmasının acilen gözden geçirilmesini talep etti.

TİCARET ANLAŞMASI İPTAL EDİLEBİLİR

Tunus Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa ile iş birliği direktörü Nbil Arfaoui, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmanın tadil edilmesine hatta iptal edilmesine açık olabileceklerini belirtti.

"YEREL ÜRETİMİ KORUMALIYIZ"

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed Boussaid de konuya ilişkin açıklama yaparak Türkiye ile Tunus arasında ticaret dengesinin Tunus için dezavantajlı olduğunu savundu. Baussaid, "Ticaret anlaşmasının maddelerinin gözden geçirilmesini resmi olarak talep ettik, çünkü bizim görevimiz yerel üretimi korumak." ifadelerini kullandı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Tunus ile Türkiye arasında 2020'deki ticaret hacmi 1,1 milyar dolar olmuştu. Türkiye bu ülkeye 928 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalat rakamı 151 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla, Tunus, 2020'de Türkiye'ye karşı dış ticarette 777 milyon dolarlık açık vermişti.

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 701 milyon dolar oldu. Tunus'tan yapılan ithalat ise 124 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece 2021'in ilk yarısında Tunus, Türkiye'ye karşı 577 milyon dolar dış ticaret açığı verdi. Tunus'un Türkiye'ye karşı dış ticaret açığı, 2019'da da 697 milyon dolar olmuştu.

ORTAKLIK ANLAŞMASI

Türkiye ile Tunus Arasında bir Serbest Ticaret Alanı kurulmasını öngören Ortaklık Anlaşması, 25 Kasım 2004 tarihinde imzalanmış, 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamındaki sanayi mallarının gümrük vergilerinin kaldırılması süreci 1 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmıştı.

Ancak, Tunus, dış ticaret açığını gerekçe göstererek 2018 yılından itibaren Türk mallarına dönük ek vergi getirmişti.

TUNUS'TA YAŞANANLAR

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.