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Keşmir bölgesine giden yolcu uçağı türbülansa girince, yolcular büyük korku yaşadı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Hindistan’ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi.

Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı.

ÇIĞLIK ATTILAR

Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken, çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu.

Uçağın Keşmir’e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Türbülansa giren Hindistan uçağında panik anları VİDEO