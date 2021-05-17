Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtan İoannis Lagos, Belçika'dan Yunanistan'a iade edildi.

İoannis Lagos, yaptığı ırkçılık ile gündeme gelmişti. Yunanistanlı vekil, Türkiye karşıtlığı nedeniyle Türk bayrağını yırtmış ve büyük tepki toplamıştı.

Lagos Türk bayrağını, "Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye'nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak" diyerek yırtmıştı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırılmıştı.

Türk bayrağını yırtan 'ırkçı vekil', Atina'ya gönderildi VİDEO





HAPİSHANEYE SEVK EDİLECEK

Ta Nea’nin haberine göre, 47 yaşındaki Lagos'un Yunanistan’daki Elefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığı'na getirildiğini aktardı. Gazete, Belçika'dan Yunanistan'a iade edilen Lagos’un, geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi beklendiğini yazdı.





13 YIL HAPİS CEZASI

Yunanistan Mahkemeleri Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu “suç örgütü yönetmekten” 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.



