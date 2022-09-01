Türk doktorlar, Tel Abyad'da 50 hastaya katarakt ameliyatı yaptı

Gözlerinde sorunlar yaşayan hastalar, Türkiye'den giden doktorlarca ameliyat edildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki hastalara Türk hekimler müdahalede bulundu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ilçeye giden uzman 2 Türk göz doktoru, ameliyatları gerçekleştirdi.

3 günde 50 ameliyat

Terörden temizlenen ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi hastalara Erhan Sarışın ve Salih Bozkurt tarafından katarakt ameliyatı yapılarak, üç günde 50 başarılı operasyona imza atıldı.

SGG yetkilileri de bölgede başlatılan katarakt ameliyatlarının aşamalı olarak devam edeceğini ve bir sonraki programdan da 60 hastanın yararlanacağını ifade etti.

Katarakt ameliyatı için başvurdular

Tel Abyadlı 74 yaşındaki Meryem el-Casem, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, sol gözünün görmediğini belirterek, tedavi olmak amacıyla Tel Abyad Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Sağlık personellerine teşekkür ettiler

Casem, "İnşallah ameliyat olup tekrar görme yetime kavuşurum." dedi.

Ameliyatı başarılı geçen hastalardan 70 yaşındaki Tel Abyadlı İsmail el-İbrahim, hastaneye ve sağlık personellerine teşekkür etti.

"Sistemi oturtursak sorun hallolabilir"

Göz Doktoru Erhan Sarışın da Tel Abyad'da uzun zamandır katarakt ameliyatı bekleyen hastalar için Türkiye'den geldiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Sarışın, "Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sistemi oturtursak tamamen katarakt sorunu hallolabilir." ifadelerini kullandı.