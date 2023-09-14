Türk ekipleri Libya'da! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Sel felaketinden sonra hemen Libya'ya sevk edilen Türk arama kurtarma ekiplerinin titizlikle çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

DHA

Libya, Afrika tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı...

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açtı.

Başta Derne olmak üzere ülkenin birçok noktası sel suları altında kaldı.

Binlerce ölü daha fazla kayıp

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Türkiye bu tarihi felakette Libya'nın yanında.

Hem arama kurtarma hem de insani yardımlar Türkiye'den art arda Libya'ya sevk ediliyor.

Türk kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor

Türkiye'den giden profesyonel ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, bugün paylaşım yaparak sel felaketinin yaşandığı Libya’da Türk ekibinin çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Libya’da afet bölgelerindeki arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ediyor. Bütün çaba ve imkanlarımızla Libyalı kardeşlerimizin yanındayız.” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)