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    Türk F-16'ları Azerbaycan'da

    Uçakların katılacağı TurAz Kartalı 2020 tatbikatı, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.
    • AA
    • 31.07.2020 - 11:13
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    Türk F-16'ları Azerbaycan'da

    Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a ulaştı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.

    AZERBAYCAN'DA TATBİKAT

    Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

    TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

    Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

    Türk F-16'ları Azerbaycan'da ViDEO

    Türk F-16'ları Azerbaycan'da #1

    Türk F-16'ları Azerbaycan'da #2

    Türk F-16'ları Azerbaycan'da #3

    Türk F-16'ları Azerbaycan'da #4

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