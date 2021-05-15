Türk Hava Yolları, Gence-İstanbul seferlerine yeniden başladı

Koronavirüs nedeni ile durdurulan Gence seferleri yeniden başladı. Seferlerin önceden olduğu gibi haftada iki gün yapılacağı açıklandı.

Türk Hava Yollarının (THY), koronavirüs nedeni ile durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri yeniden başladı.

Aradan geçen 14 ay sonunda Gence Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri ve uçuş ekibi katıldı.

10 Mart 2020'de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferlerinin yeniden başlamasına yönelik açıklamalarda bulunan Başkonsolos Öztürk, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den Türkiye'ye doğrudan ulaşım bağlantısı kurulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

UÇUŞ SAYISININ ARTMASI GÜNDEMDE

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasına geçilmesi nedeniyle salgın sonrasında bu uçuşlarda yoğunluk yaşanabileceğini belirten Öztürk, bu uçuşun Türkiye ve bölgedeki ticaret ve turizme olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.

Gelecekte haftalık uçuş sayısının artırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

SEFERLER HAFTADA 2 DEFA

THY Gence Temsilcisi Peçe, seferlerin önceki yıllarda olduğu gibi haftada iki defa cumartesi ve salı günleri İstanbul-Gence-Nahçıvan-İstanbul ve İstanbul-Nahçıvan-Gence-İstanbul şeklinde yapılacağını bildirdi.