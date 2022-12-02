Türk kızı, filmlerden öğrendiği Hintçe ile Hindistan'ın aranan sesi oldu

Hintçeyi izlediği filmlerden öğrenen ve katıldığı ses yarışmasıyla Hindistan'da tanınan Öykü Gül, Hintlerden düğünlerinde şarkı söylemesi için teklif aldığını belirtti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konservatuvar Bölümü 3. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Öykü Gül, 9 yaşındayken, Hint oyuncu ve yönetmen Aamir Khan'ın filmlerini izleyerek kendi çabasıyla Hintçe öğrenmeye başladı.

Müzik eğitimini Hindistan'da almayı hedefleyen Gül, liseden mezun olduktan sonra bu ülkeye bir aylığına müzik araştırması yapmak için gitti. Gül, ardından davet üzerine katıldığı ses yarışmasındaki performansıyla dikkati çekti.

"Hint filmlerindeki şarkılar, beni müziğe daha da bağdaştırdı"

Müzik sevgisini üniversiteye taşıyan Gül, 22 yaşında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nü kazandı.

Gül, AA muhabirine, çocukluğundan beri müziğe ilgisi olduğunu anlatarak, "Annem de babam da müzisyen. Evimizde müzik hep vardı. Küçük yaşlardan itibaren babamla org çalıp düet yapıyorduk. Babamın getirdiği Hint filmlerindeki şarkılar, beni müziğe daha da bağdaştırmış oldu." dedi.

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"Sözlerini anlamadığınız bir müziği duygulu söyleyemezsiniz"

Şarkılar sayesinde kendi çabasıyla Hintçe öğrendiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Sözlerini anlamadığınız bir müziği duygulu söyleyemezsiniz. Hint müziğine karşı ilgim başlayınca şarkının duygusunu verebilmem için Hintçeyi öğrenmem gerektiğini düşündüm. Bu şekilde dile karşı da ilgim oldu ve filmleri altyazılı izleyerek kendi kendime Hintçeyi öğrendim. Yarışmaya da İngilizce-Hintçe katıldım."

Sosyal medyadan paylaştığı şarkıların dikkati çektiğini ve yarışmaya katılması için Hindistan'dan kendisine ulaşıldığını dile getiren Gül, "Yarışmanın arka planında çalışanlar, videolarımı çok beğendiklerini ve beni aralarında görmek istediklerini söyledi. Ben de 'Neden olmasın.' dedim ve katıldım." ifadelerini kullandı.

"Sen nasıl bu kadar Hintli gibi söyleyebiliyorsun?"

Diğer ülkelerden de yarışmaya katılanlar olduğunu belirten Gül, şarkısını ve sesini duyunca Hintlerin oldukça şaşırdığını söyledi. Öykü Gül, şunları kaydetti:

"Yarışmada arka plandaki hoca bana 'Afganların, Tacikistanlıların güzel söylemesini anlıyorum, onların müzik kökenleri bize yakın ama sizin müziğiniz bambaşka. Sen nasıl bu kadar Hintli gibi söyleyebiliyorsun?' dedi. Kimse Türk olduğuma inanmıyor, mutlaka kökenimin Hindistan'a dayandığını söylüyorlar. Yarışmanın ismi 'Dil Hai Hindustani', Türkçe çevirisi de 'Kalpten Hintli.' Ben şarkıyı söyledikten sonra jüri üyelerinden biri, 'Bu yarışmanın isminin tam olarak kanıtı sensin.' dedi."





"Büyükelçi etkinliklere özellikle çağırıyor"

AA'nın haberine göre, yarışma sayesinde Hindistan'da büyük bir kitleye ulaştığını, Türkiye'deki bazı Hint düğünleri ile Hindistan ile ilgili organizasyonlarda sahne aldığını anlatan Gül, "Sadece Hindistan'da değil, sınır ülke Pakistan'da da çok tanınıyorum. Beni televizyondan izleyenler, şarkılarımı dinleyenler, bana sosyal medyadan ulaşıp düğünlerine çağırıyor. Ben de gidip söylüyorum. Hindistan Büyükelçiliği ile birçok bağlantım oldu, beni çok seviyorlar. Büyükelçi, etkinliklere özellikle beni çağırıyor." dedi.

Hintçe şarkılar da yazan Gül, en büyük hayallerinden birinin, bu yolda ilerlemesini sağlayan Aamir Khan ile film sektörü için şarkı söylemek olduğunu sözlerine ekledi.