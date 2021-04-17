Türk Kızılay, Pakistan’da Türkmen ailelere yardım dağıttı

Hem ülke içinde hem gönül coğrafyamızda yardımlarına devam eden Türk Kızılay, Pakistan’da ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye gıda yardım paketi ulaştırdı.

Türk Kızılay, hem ülke içinde hem gönül coğrafyalarımızda yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Kızılay’ın yeni durağı Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaleti oldu.

500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımı ulaştırıldı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Ramazan ayı boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getirdi.

Öncelikli kişilerin, koronavirüs salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin olduğunu ifade etti.

3 BİN 500 KİŞİ FAYDALANACAK

Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirten Başkan Camilo, gıda yardımından 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını söyledi.