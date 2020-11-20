Türk paraşütçü, rüzgara kapılınca Lübnan sahiline iniş yaptı

Rüzgarın sürüklediği paraşütçü, Lübnan'a inmek zorunda kaldı. Türk paraşütçü, polis tarafından gözaltına alındı.

Lübnanlılar, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

RÜZGAR SÜRÜKLEDİ

İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan sahiline iniş yaptı ViDEO

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken, Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.