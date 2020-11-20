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    Türk paraşütçü, rüzgara kapılınca Lübnan sahiline iniş yaptı

    Rüzgarın sürüklediği paraşütçü, Lübnan'a inmek zorunda kaldı. Türk paraşütçü, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 15:03
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    Türk paraşütçü, rüzgara kapılınca Lübnan sahiline iniş yaptı

    Lübnanlılar, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

    Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

    Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

    RÜZGAR SÜRÜKLEDİ

    İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

    Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan sahiline iniş yaptı ViDEO

    DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

    Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken, Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

    Türk paraşütçü, rüzgara kapılınca Lübnan sahiline iniş yaptı #1

    Türk paraşütçü, rüzgara kapılınca Lübnan sahiline iniş yaptı #2

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