Türk Tabipler Birliği'nin Turkovac karşıtlığı Yunan basınında

Yerli aşıyı sorgulamayı sürdüren TTB'nin yaptığı açıklama, Yunanistan'da kendine yer buldu.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede kendi aşısını geliştiren az sayıda ülkeler arasındaki yerini aldı.

Yurt geneline dağıtılmaya başlanan aşı için vatandaşlar randevu yoğunluğu oluşturuyor.

TTB'DEN "TURKOVAC AŞI DEĞİL" İDDİASI

Bununla birlikte Türk Tabipler Birliği (TTB), söz konusu aşıya şüpheli bir yaklaşım sergiliyor.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, yerli üretim Turkovac aleyhinde açıklamalarda bulunarak, "Turkovac, kusurlu araştırma ve şeffaflık eksikliği nedeniyle aşı olarak nitelendirilemez." iddiasını ortaya attı.

TURKOVAC İLE İLGİLİ KARALAMA KAMPANYASI

Yunan basınından Greek City Times, Bulut'un ifadelerini "Türk Tabipler Birliği, yerli üretim Turkovac aşısını reddediyor" başlığıyla haber haline getirdi.

"Aşıyla ilgili yeterli araştırma yapılmadığı ve bu nedenle koronaviüse karşı etkili aşı olarak değerlendirilemeyeceği" öne sürüldü.

Haberde, TTB Genel Sekreteri'nin, "Turkovac ile ilgili yapılan araştırmaların bilimsel dergilerde yayınlanması gerekiyor ve uzman kuruluşların bu çalışmaları gözden geçirip onaylaması için Sağlık Bakanlığı şeffaf olmalı." şeklindeki açıklamasına yer verildi.



