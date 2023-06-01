Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık'a şizofreni teşhisi konuldu Hastane yetkilileri, özel odaya kapatılan Akbıyık'la ilgili kararını verdi. İlaç tedavisi yapılan sanık, denetimli serbestlik kapsamında taburcu edildi.

AA

New York'ta bulunan Türkevi, 22 Mayıs'ta saldırıya uğradı.

Saldırgan Recep Akbıyık, elindeki demir levyeyle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binaya zarar verdi.

Şizofreni teşhisi konuldu

Önce yakalanan, sonra da denetimli serbestlik verilen Akbıyık'a şizofreni teşhisi konuldu.

Sanığın New York'ta sevk edildiği hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Akbıyık'ın ilaçla tedavisine başlandı.

Türkevi'nin camlarına demir levyeyle saldıran sanığın hastanede de agresif tavırlarını sürdürdüğü, kendisine ve başkasına zarar verme potansiyeli bulunduğu belirtildi.Ö

Özel odaya kapatıldı

Akbıyık'ın hastanede iki kişiye saldırdığı, camları yumrukladığı ve özel odaya kapatıldığı kaydedildi.

İlaç tedavisinden sonra mahkemenin verdiği "denetimli serbestlik" kararı uyarınca sanığın hastaneden taburcu edileceğini kaydeden yetkililer, Akbıyık'a şizofreni tanısı konulduğunu ifade etti.

Denetimli serbestlik kararı

New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Akbıyık hakkında 28 Mayıs'ta "denetimli serbestlik kararı" verilmişti.

Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmişti.

Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edilmişti.

Olaydan 4 gün sonra yakalandı

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

Zanlının, 26 Mayıs'ta sabah erken saatlerde NYPD tarafından ele geçirildiği bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'den, New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini kaydetmişti.

Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar verdi

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'taki cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini bildirmişti.

"Güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu"

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğünü belirten Özgür, şöyle konuşmuştu:

Olay, NYPD'ye anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık.



Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda NYPD'den sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur.

Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.

Türk makamları, saldırganın geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, NYPD'ye iletmişti.