Türkevi saldırısı şüphelisinin görüntüsü ortaya çıktı Gece saatlerinde binanın camlarını kıran saldırgana ait görüntüler yayınlandı. New York Polis Departmanı, görenlerden şüphelinin ihbarına ilişkin yardım istedi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi, geçtiğimiz günlerde saldırının hedefi oldu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın bazı camları, gece saatlerinde eli levyeli saldırgan tarafından kırıldı.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Saldırganın görüntüsü

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıdı. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.

Ankara'dan Washington'a çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.