Türkiye, 2021 askeri güç sıralamasında 11. sırada

ABD merkezli rapora göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücünün detayları paylaşıldı.

ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 raporunda, ülkelerin askeri güç sıralaması belli oldu.

Raporda, geçen yıl dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 11'inci sıraya yükseldi.

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ

Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve savunma sanayisiyle göz kamaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk 10'da yer verilmemesi dikkat çekti.

Türk ordusunun mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin şeklinde bildirildi.

ASKERİ PERSONEL SAYISI

140 ülkenin yer aldığı rapora göre, Türkiye'nin 895 bin askeri personeli bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin bin 56 araca sahip olduğu, Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunduğu belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin 149 adet aracı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin savunma bütçesinin 17 milyar 300 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İLK SIRADA ABD VAR

Öte yandan, listenin ilk sırasında ABD yer alırken, Rusya 2'nci, Çin 3'üncü sırada bulunuyor.

Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Japonya, Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Brezilya ve Pakistan izliyor.

Türkiye'nin komşusu İran, listenin 14'üncü sırasında yer alıyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Esad rejimine bağlı ordu 65'inci oldu.