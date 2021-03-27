Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan askeri kargo uçağı, Ankara'dan kalktı.

Myanmar'da sistematik toplu katliamlardan kaçarak büyük çoğunluğu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında çıkan yangında, Türkiye'nin orada kurduğu sahra hastanesi de kullanılmaz hale geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ HASTANE İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e Sahra Hastanesi gönderdi-Video

ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

22 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yardım malzemeleri taşıyan uçak, AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personelle Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Bangladeş'e hareket etti.