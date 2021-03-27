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- Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e Sahra Hastanesi gönderdi
Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e Sahra Hastanesi gönderdi
- AA
- 27.03.2021 - 04:24
- Güncelleme : 27.03.2021 - 04:32
Myanmar'da sistematik toplu katliamlardan kaçarak büyük çoğunluğu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında çıkan yangında, Türkiye'nin orada kurduğu sahra hastanesi de kullanılmaz hale geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ HASTANE İÇİN TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.
Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e Sahra Hastanesi gönderdi-Video
ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE GÖNDERİLDİ
Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.
22 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Yardım malzemeleri taşıyan uçak, AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personelle Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Bangladeş'e hareket etti.