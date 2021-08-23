Türkiye, depremin ardından Haiti'ye yardım gönderdi

Çadır, hijyen ve gıda kolilerini taşıyan uçak, büyük hasarın oluştuğu bölgeye gitmek üzere Ankara'dan havalandı.

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 şiddetindeki deprem, 2 bin 207 insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Depremde 12 binden fazla insan yaralanırken, kayıp 344 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, büyük yıkımın yaşandığı ülkeye yardım elini AFAD aracılığıyla uzattı.

HAİTİ'YE YARDIM UÇAĞI HAVALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan yardımları taşıyacak olan "Koca Yusuf" adlı A400 M tipi uçak, içindeki yardım malzemelerle birlikte Ankara'dan havalandı.

Haiti makamları, Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

UÇAĞIN TAŞIDIĞI MALZEMELER

Bu kapsamda 80 adet çadır, 270 adet hijyen kolisi ve 222 tane gıda kolisi olmak üzere toplamda 16 ton yardım malzemesi, Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti'ye ulaştırılacak.

ÇADIRLARIN KURULUMUNU YAPACAKLAR

Uçakla birlikte 7 kişilik AFAD ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidiyor.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem ViDEO