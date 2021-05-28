Türkiye ekonomisi Fas'a örnek oldu

Fas’ta 2035’e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programı Türkiye örneğinden yola çıkılarak hazırlandı.

Fas’ta yeni ekonomik kalkınma programı açıklandı.

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi düzenlediği basın toplantısında yeni ekonomik programı Türkiye’nin tecrübelerinden örnek aldıklarını belirtti.

Bensumi açıklamasında, "Örneğin, özel bir şirket ülkenin (Türkiye) toplam ihracatının yüzde 10'una katkıda bulunuyor. 2 binden fazla patente sahip." dedi.

“KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA ORTAK POLİTİKA HAYATA GEÇİLMELİ”

Fas'ta kamu ve özel sektör arasında ortak bir politikanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bensumi, ülke ekonomisine verimli bir şekilde katkıda bulunmak için yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üzerine 'Fas'ta üretilmiştir' ibaresinin yazılmasının gerektiğini belirtti.

Öte yandan Fas'ta enerji ücretleri konusuna da değinen Bensumi, Türkiye’de 0,07 doları geçmeyen elektrik fiyatının ülkede kilovatsaat başına 0,12 dolara ulaştığını, bu fiyatın Fransa ile aynı seviyede olduğunu belirtti.