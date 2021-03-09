Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankının motoru için anlaşma imzalandı

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankının motoru için anlaşma imzalandı

ABD basını, Ankara'nın Altay tankı projesi kapsamındaki motor arayışında Güney Kore'den sonuç elde ettiğini yazdı.

Altay tankı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli projeler arasında yer alıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen hafta yaptığı açıklamada, Altay tankı projesi için iki yerli motor üzerinde çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

Demir, başka bir ülkeden alınan motorun da kısa sürede Türkiye'ye getirilerek testlerinin başlayacağını belirtmişti.

İKİ GÜNEY KORELİ ŞİRKETLE ANLAŞMA İMZALANDI

ABD merkezli Defense News internet sitesinin haberinde, "Türk zırhlı araç üreticisi BMC, geleceğin yerli Altay tankının güç paketi üzerinde çalışmak üzere iki Güney Koreli şirketle anlaştı." denildi.

Konuyla ilgili kaynağın, Altay'ın motor ve aktarım mekanizmasını tedarik etmek için Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşma imzaladığını söylediği kaydedildi. "Bu anlaşmalar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucudur." ifadesine yer verildi.

"ÇIĞIR AÇAN ANLAŞMA"

Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi, BMC ile Güney Koreli savunma şirketleri arasında "çığır açan bir anlaşma yapıldığını" doğruladı. Koşullar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Son anlaşmalar kapsamında, Güney Koreli şirketler güç paketini tedarik edecek ve Altay'a entegrasyonuna yardımcı olacak.

ALTAY TANKI PROGRAMI

Altay programı, T1 ve T2 olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. T1, ilk 250 üniteyi kapsarken, T2 tankın gelişmiş versiyonunu barındırıyor.

Türkiye ayrıca, Altay tankının bin adet insansız versiyonunu üretmeyi planlıyor.