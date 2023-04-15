Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere yönelik Rusya'dan açıklama: Desteklemeye hazırız Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin bölgedeki durumda önemli değişiklikler oluşturacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız" ifadesini kullandı.

AA

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlediği basın toplantısında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, toplantının tarihini, yerini ve konularını belirleme aşamasında olduklarını aktararak, "Bu konudaki pozisyonumuz net. Bu konudaki hiçbir koşul kabul edilemez" diye konuştu.

"Desteklemeye hazırız"

Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin önemine işaret ederek, "Bu, bölgedeki durumda önemli değişiklikler yaratacak. Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız. Toprak bütünlüğü ilkelerini bu 4 ülkeden hiçbiri tartışmıyor. Bu da diyaloğu uzman düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine çıkarmamız için iyi koşullar yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.