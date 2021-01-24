Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler İstanbul'da başlayacak

Görüşmelerin 61. turunda Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim masaya yatırılacak. Temasları memnuniyetle karşılayan AB ise Ankara'dan yeni dönemde daha fazla jest bekliyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yarın yapılacak görüşmelerde, Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarına her iki tarafın da kabul edeceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm temelinin hazırlanması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre, diplomatlar, güveni yeniden inşa etmenin zorlu bir süreç olacağını söylüyor.

"FIRSAT PENCERESİ"

Ankara ve Atina, ilişkileri geliştirmek için siyasi irade olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmeler için "fırsat penceresi" tanımlaması yaptı.

Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Öte yandan, Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr ve İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması kararını "memnuniyetle" karşıladığını açıkladı.

AB ülkelerinin olumlu mesajlarının yanı sıra AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da Yunanistan'a Türkiye ile yapacağı istikşafi görüşmelerde, talep etmesi halinde, AB'nin destek verebileceğini söyledi.

"AB TÜRKİYE'DEN JEST BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay Ankara'da hitap ettiği AB büyükelçilerine Brüksel ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Brüksel'den bir diplomatın, "AB, Türkiye'den önemli bir jest bekliyor." dediği aktarıldı.

Ankara’nın Washington ile ilişkilerinin "Türkiye’nin bir bütün olarak Batı ile bağlarında belirleyici bir faktör olacağı" kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN BRÜKSEL TEMASLARI

AB'ye yönelik adımlar kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Brüksel hattında "pozitif atmosferin" devam etmesi için çeşitli temaslarda bulundu.

Yeni döneme hazırlık kapsamında, kasım ayında yeni bir ekonomik yol belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yargı alanında da reform yapacaklarını söyledi.

FRANSA İLE İLİŞKİLER

Türkiye'nin ayrıca NATO ortağı Fransa ile ilişkilerini normalleştirmek için bir yol haritası üzerinde çalıştığı anımsatıldı.

Bu girişimlerin bir parçası olarak geçen ay Paris Büyükelçiliği görevine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'in atandığı hatırlatıldı.