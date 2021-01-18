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- Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi
MSB, NATO karargahındaki toplantıyla ilgili açıklama yaptı.
- AA
- 18.01.2021 - 16:57
- Güncelleme : 18.01.2021 - 17:09
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı.
'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı toplantı, NATO karargahında gerçekleştirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "NATO karargahında yapılan Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi." denildi.