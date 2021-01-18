Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi

MSB, NATO karargahındaki toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı.

'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı toplantı, NATO karargahında gerçekleştirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "NATO karargahında yapılan Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi." denildi.