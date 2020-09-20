Türkiye, İngiliz turistlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu

Tatil paketleriyle ilgili aramaların yüzde 30'unun Türkiye için yapıldığı kaydedildi. İngiliz turistlere seyahat kısıtlaması uygulanmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, yaz mevsiminde uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte turistlerin uğrak noktası olmaya devam etti.

Havalimanlarından otellere transfere kadar her aşamada salgın kapsamında sıkı tedbirler uygulandı.

Daha önce de güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi gösteren İngiliz basını, bu ülkenin İngiliz turistlerin popüler tatil yeri olduğunu vurguladı.

İNGİLİZLERİN EN POPÜLER TATİL YERİ

Son olarak The Sun gazetesi, "Türkiye bu sonbaharda İngilizlerin en popüler tatil yeri" başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin, İngiliz turistler için sadece güvenli bir seyahat noktası değil, aynı zamanda sonbaharın en popüler tatil noktalarından biri olmaya devam ettiği anımsatıldı.

TÜRKİYE İNGİLİZ TURİSTLERE AÇIK

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın Birleşik Krallık'ın karantina listesine eklendiği, Türkiye'nin ise İngiliz turistlere açık kalan birkaç ülkeden biri olmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu yılın sonlarında tatil için en popüler aramaların Türkiye'de Antalya bölgesi, ardından Marmaris ve Ölüdeniz gibi Dalaman dışındaki tatil yerlerinin geldiği aktarıldı.

TÜRKİYE ARAMALARI ARTTI

8-15 Eylül tarihlerini kapsayan verilere göre, tüm tatil paketi aramalarının yüzde 30'u Türkiye için yapıldı. Bu rakamın geçen yıl sadece yüzde 8 olduğu belirtildi.

Türkiye'de tatil paketi fiyatlarına da yer verilen haberde, "Fiyatlar da düştü. 7 gecelik tatil, geçen yıla göre yüzde 19 daha ucuz." denilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türkiye'de şu anda İngiliz turistler için herhangi bir giriş kısıtlaması yok. Yalnızca varışta sağlık ve sıcaklık kontrolleri gerekiyor.

Oteller ve tatil köyleri, hükümetin desteklediği programa kaydolabiliyor ve bu da, belirlenen 132 güvenlik önlemini izlediklerini kanıtlıyor. Kurallara uymayanlar kısa sürede kapatılabiliyor."





Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi ViDEO