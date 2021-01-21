Türkiye, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelede Irak'a destek mesajı verildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta terör saldırısı yaşandı.

Pazar yerinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Türkiye, saldırıyı en güçlü ifadelerle kınayarak Irak'ın yanında olduğunu vurguladı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

"IRAK'IN YANINDAYIZ"

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın merkezinde bugün düzenlenen intihar saldırısında 28 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi ViDEO