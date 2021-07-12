Türkiye İşçi Partisi'nden Küba'ya destek mesajı

Küba'nın sosyalizmle yaşamaya devam edeceğini savunan TİP, gösterilerin ABD kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Komünist rejimle yönetilen Küba'da halk, ülkede son yılların en büyük hükümet karşıtı gösterisine imza attı.

Göstericiler, ekonomik kriz, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i istifaya çağırdı.

KÜBA DEVRİMİNE DESTEK

Diaz-Canel ise gösterilerin ABD tarafından desteklendiğini savunarak, sokağa çağırdığı destekçilerinden "devrime sahip çıkmalarını" istedi.

Komünist Küba'daki yönetime destek verenler arasına Türkiye İşçi Partisi (TİP) de katıldı.

"SOSYALİZMLE YAŞAYACAKLAR"

Gösterilerin asıl gerekçesinin kıtlık ve ekonomik sorunlar olmadığını iddia eden TİP'in Twitter hesabından yapılan Türkçe ve İngilizce paylaşımda, "Küba halkı, bir kez daha tüm zorluklara rağmen ABD'nin emperyalist hayallerini boşa düşürmek için ayakta." denildi.

Devlet Başkanı Diaz-Canel'in destekçileriyle yürüdüğü bir fotoğrafa yer verilerek, "Direnen Küba halkını dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Küba özgür kalacak, sosyalizm yaşayacak." ifadesi kullanıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Bu arada ABD'den Küba'daki hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, Küba genelinde ifade ve toplanma özgürlüğünü destekliyor." dedi.

Gösterilerin "barışçıl" olduğunu belirten Sullivan, protestoculara yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını söyledi.

Küba'da göstericiler, ABD bayrağı açtı ViDEO